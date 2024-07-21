Женщина погибла в аварии на брянской трассе

Женщина погибла, а мужчина и девочка пострадали в аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 204 километре автодороги федерального значения Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 56-летний водитель за рулём «ГАЗ» при выезде с правой обочины на проезжую часть не пропустил грузовой автомобиль DAF c полуприцепом.

Автомобилист из «ГАЗ» сломал ключицу и травмировал голову. Его 13-летняя пассажирка с ушибом обоих легких, пневмотораксом и ссадинами попала в больницу. А 36-летняя пассажирка «ГАЗ» от полученных травм умерла.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.