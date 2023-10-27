Женщина погибла в аварии на брянской трассе

53-летняя женщина-водитель умерла от травм, полученных при столкновении легковушки и грузовика на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции

На 11 км автодороги «Брянск-Сельцо» произошла авария. 53-летняя женщина-водитель не справилась с управлением Lada Kalina. Легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик Shacman.

Автомобилистка от полученных травм умерла в больнице. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.