Женщина получила переломы в ДТП в Брянске

Женщина получила переломы при столкновении легковушки с «Газелью» в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Ульянова в Брянске. 30-летний водитель за рулем «Газель Next» при повороте налево не пропустил Lada Kalina. 52-летней женщины на легковушке ехала по главной дороге во встречном направлении.

При столкновении 29-летняя пассажирка Lada получила ушиб мягких тканей грудной клетки и перелом грудины. Пострадавшую госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.