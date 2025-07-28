Женщина получила травмы в ДТП на брянской трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госинспекции.

26 июля днём произошла авария в Почепском районе на 12-м километре автомобильной дороги «Семцы — Рамассуха — Трубчевск». 60-летний водитель не справился с управлением автомобиля Škoda Roomster. Иномарка съехала с дороги в кювет.

60-летняя пассажирка машины с травмами попала в больницу. Она не была пристёгнута ремнём безопасности.

На водителя и пассажирку инспекторы составили административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.