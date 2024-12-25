Женщина попала под машину на пешеходном переходе в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Володарском районе Брянска на улице Абашева произошла авария. 35-летняя женщина-водитель за рулём автомобиля Lexus RX300 не соблюдала дистанцию до впереди движущегося автомобиля и врезалась в Renault Symbol. От удара 24-летний водитель иномарки сбил 54-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Полицейские составили на обоих водителей административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия стражи порядка проводят проверку.