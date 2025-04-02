Женщина попала под машину на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе на 130-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» накануне произошла авария. 39-летний водитель на автомобиле LADA сбил 48-летнюю женщину. Пешеход перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

Женщина получила травмы. Её доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.