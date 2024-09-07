Женщина попала в больницу после ДТП в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Ульянова в Брянске произошло ДТП. 53-летняя женщина за рулём Renault Sandero сбила 52-летнюю женщину. Она шла по пешеходному переходу.

Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом бедра попала в больницу.

Инспекторы возбудили административное расследование в отношении автомобилистки.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.