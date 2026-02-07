Дроны ВСУ трижды атаковали Брянщину накануне днём

2026, 07 февраля 11:26

Дроны ВСУ трижды атаковали Брянщину накануне днём. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ вновь атаковали приграничные районы Брянской области. FPV–дроны напали на село Понуровка Стародубского муниципального округа. Мужчина при атаке получил контузию. Его госпитализировали. Также поврежден легковой автомобиль.

После этого FPV–дроны ударили по селу Понуровка. Повреждения получил специализированный автотранспорт «Брянскавтодор».

А при нападении дронов на посёлок Белая Березка Трубчевского района повреждены три легковых автомобиля. Люди травм не получили.