Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Дроны ВСУ трижды атаковали Брянщину накануне днём

2026, 07 февраля 11:26
Дроны ВСУ трижды атаковали Брянщину накануне днём
Источник фото

Дроны ВСУ трижды атаковали Брянщину накануне днём. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Накануне ВСУ вновь атаковали приграничные районы Брянской области. FPV–дроны напали на село Понуровка Стародубского муниципального округа. Мужчина при атаке получил контузию. Его госпитализировали. Также поврежден легковой автомобиль.

После этого FPV–дроны ударили по селу Понуровка. Повреждения получил специализированный автотранспорт «Брянскавтодор».

А при нападении дронов на посёлок Белая Березка Трубчевского района повреждены три легковых автомобиля. Люди травм не получили.

 

Метки: ,

Читайте также

Огонь серьёзно повредил жилой дом в Карачаевском районе накануне
07 февраля 12:29
Огонь серьёзно повредил жилой дом в Карачаевском районе накануне
Брянский боец ММА представит регион на первенстве России
06 февраля 18:40
Брянский боец ММА представит регион на первенстве России
Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД
06 февраля 17:39
Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14117) брянск (6781) ДТП (2669) ГИБДД (2197) прокуратура (2024) уголовное дело (1975) Александр Богомаз (1812) суд (1784) авария (1628) мчс (1486) коронавирус (1272) умвд (1029)