Женщина пострадал при столкновении двух автомобилей в посёлке Любохна. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В субботу 31 мая в посёлке Любохна Дятьковского района произошла авария. В районе дома №4 на улице Орловская 42-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-217130» не пропустил Kia Rio при выезде со второстепенной дороги. 31-летний автомобилист на иномарке ехал прямо по главной дороге.

33-летняя пассажирка Kia Rio получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

На обоих водителей инспекторы составили административные протоколы. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.