Женщина пострадала на пожаре в Бордовичах

Женщина отравилась угарным газом на пожаре в жилом доме в Бордовичах. Об этом сообщили в городской администрации.

В спасательное ведомство сообщили о пожаре в Бежицком районе Брянска. В посёлке Бордовичи на улице Шмидта загорелся жилой дом.

Четыре пожарных расчета справились с огнём за полчаса. На происшествии пострадала хозяйка дома. Женщину отвезли в городскую больницу №1 с отравлением продуктами горения.

Причины пожара выяснят специалисты.