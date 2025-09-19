Женщина пострадала на пожаре в доме в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером информация о пожаре в городе Новозыбкове поступила в оперативную дежурную смену спасательного ведомства. На улице Дыбенко загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

На пожаре пострадал женщина. С ожогами её отвезли в больницу.

В причинах происшествия разбираются правоохранители.