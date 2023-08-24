Женщина пострадала при столкновении двух легковушек на брянской трассе

61-летняя женщина пострадала при столкновении двух легковушек на трассе в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 7 км автодороги «Дятьково-Бытошь-Будочка» в Дятьковском районе.

63-летний водитель на Hyundai Tucson решил развернуться на дороге с со сплошной линией разметки. Автомобилист снизил скорость, занял крайнее правое положение на дороге и начал маневр. В этот момент обогнать иномарку по встречной полосе решил 52-летний водитель на «Лада 212140».

При столкновении 61-летняя пассажирка отечественной легковушки ушибла грудную клетку. Госпитализация ей не потребовалась.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.