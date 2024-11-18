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Женщина сломала позвоночник в аварии на трассе в Клинцовском районе

2024, 18 ноября 17:40 Происшествия
Женщина сломала позвоночник в аварии на трассе в Клинцовском районе
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На 8 км региональной автодороги «Клинцы — Гордеевка – Красная Гора» в Клинцовском районе произошла авария.

44-летний водитель за рулём Renault Sandero при обгоне не убедился в безопасности манёвра. На встречной полосе иномарка задела Renault Mеgane. 60-летний водитель, уходя от столкновения, съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

39-летняя пассажирка Renault Mеgane с компрессионным переломом позвоночника попала в больницу.

На водителя Renault Sandero инспекторы составили административный материал. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

 

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