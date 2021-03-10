Женщина тяжело ранена в ДТП в Жуковке

Пострадавшую доставили в больницу.

41-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате аварии в Жуковке.

Как сообщает областная ГИБДД, ДТП произошло 9 марта около 22.20 на улице Калинина. 26-летний водитель Hyundai Santa Fe не уступил дорогу Renault Fluence под управлением 40-летнего водителя, который ехал по главной.

В результате столкновения 41-летнюю пассажирку Renault Fluence госпитализировали с сочетанной травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом позвонка.