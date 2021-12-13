Женщина-водитель врезалась в дерево на трассе в Дятьковском районе

Автолюбительница повредила в аварии голову.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром на 38 километре трассы «Брянск – Дятьково» в Дятьковском районе. В ГИБДД по Брянской области рассказали, что 34-летняя женщина за рулём Mazda 3 не заметила лежавшее на дороге упавшее дерево. Водитель врезалась в него и съехала в кювет. Врачи «скорой» диагностировал у женщины ушиб головы.

Полицейские выяснили, что пострадавшая 74 раза привлекалась к административной ответственности, в том числе 12 раз — за неуплату штрафов за правонарушения.