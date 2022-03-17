Женщины стали чаще совершать преступления в Брянской области

Больше всего нарушений закона произошло в Брянске.

Прокуратура области опубликовала статистику за январь — февраль этого года о совершивших преступления женщинах. Их количество увеличилось на 17,6%, со 187 до 220. Больше всего таких преступлений произошло в Брянске.

Закон нарушили 34,7% женщин в возрасте от 30 до 39 лет и 24,3% — от 40 до 49 лет. Чаще всего они совершали кражи, мошенничества и грабежи, а также причиняли тяжкий вред здоровью и занимались незаконным оборотом наркотическом.

128 женщин не имели постоянного источника дохода, 43 были пьяными, а 47 — судимые.