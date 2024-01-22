Жертвами дистанционных мошенников стали 43 брянца

На прошлой неделе 43 жителя Брянской области поверили дистанционным мошенникам и лишились почти 16 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 43 жертвы телефонных и кибер мошенников. Они лишились 15 986 000 рублей.

В половине случаев злоумышленники представились сотрудниками банков.Они сообщали о подозрительных переводах, блокировке карт, списании денег. Некоторым жертвам предлагали перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. А у других потерпевших мошенники выманили данные карт и код для получения доступа в онлайн-банк.

Таким способом со счетов 18 потерпевших пропали 11 324 000 рублей.