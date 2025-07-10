Накануне днём в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Стародубском муниципальном округе. В посёлке Камень на улице Московская загорелся частный жилой дом.

Жилой дом потушили три автоцистерны в Стародубском округе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В родном селе В небольших городах и деревнях Смоленщины возводятся жилые многоэтажные дома и появляются площадки для отдыха. Создавать более комфортные условия для жизни в сельской местности помогает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется при поддержке Минсельхоза России. Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, в 2024 году были реализованы проекты в 15

Первая работа В Смоленской области поддерживают ребят, которые делают первые шаги во взрослую жизнь, – подростки 14 – 18 лет могут стать участниками областной программы временного трудоустройства. (Занятость организуется при поддержке Минтруда). Для школьников это возможность не только заработать, но и приобрести трудовые навыки. «На временные работы уже трудоустроено около 1830 школьников, большинство – в образовательных учреждениях.

Таланту – большая дорога! В детской школе искусств Хиславичского округа завершили капремонт. Проект был реализован в рамках масштабной работы по улучшению условий для творческого развития ребят, посещающих школы и учреждения допобразования региона. В ДШИ заменили инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери. При этом сохранили исторический облик здания – обновили фасад, восстановили лепнину и установили подсветку, чтобы подчеркнуть архитектурную особенность