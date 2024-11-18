Жилой дом сгорел утром в Клинцах
Жилой дом потушили два пожарных расчёта утром в Клинцах. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Ранним утром в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Клинцы. На улице Парижской Коммуны загорелся частный жилой дом.
На вызов прибыли две пожарных автоцистерны. Они оперативно справились с огнём. Люди на происшествия не пострадали. Причину ЧП устанавливают эксперты.
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