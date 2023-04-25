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Жилой дом сгорел в Брянске

2023, 25 апреля 09:06 Происшествия
Жилой дом сгорел в Брянске
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Жилой дом сгорел в Володарском районе Брянске. О происшествии сообщили в региональном МЧС. 

Вечером 24 апреля в спасательное ведомство сообщили о пожаре в Володарском районе областного центра. На улице Космонавтов загорелся жилой дом. На вызов отправились два пожарных расчета. Они справились с огнём меньше чем за час.

На пожаре никто не пострадал. Причины происшествия выясняют эксперты.

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