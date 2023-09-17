Жилой дом сгорел в Брянске

Почти два часа тушили пожарные жилой дом в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь с субботы на воскресенье в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Бежицком районе Брянска. В поселке Чайковичи на улице Раздельная загорелся жилой дом.

На происшествии работали три отделения на пожарных автоцистернах. Справиться с возгоранием им удалось спустя почти два часа.

На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания установят эксперты.