Жилой дом сгорел в Брянске

Частный жилой дом сгорел в Советском районе Брянска. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Спартаковская загорелся жилой дом. Огонь повредил строение, а также расположенную рядом хозяйственную постройку.

Прибывшие на вызов спасатели на трёх автоцистернах оперативно справились с пожаром. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.