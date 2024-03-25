Жилой дом сгорел в Брянске
Частный жилой дом сгорел в Советском районе Брянска. О происшествии сообщили в региональном МЧС.
В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Спартаковская загорелся жилой дом. Огонь повредил строение, а также расположенную рядом хозяйственную постройку.
Прибывшие на вызов спасатели на трёх автоцистернах оперативно справились с пожаром. Пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.
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