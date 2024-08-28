Жилой дом сгорел в Клетнянском районе

Жилой дом сгорел ночь в Клетнянском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь с понедельника на вторник в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Клетнянском районе. В посёлке Семиричи на улице Набережная загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны. Спасатели оперативно потушили огонь.

Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара выясняют эксперты.