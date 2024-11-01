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Жилой дом сгорел в Комаричском район

2024, 01 ноября 08:33 Происшествия
Жилой дом сгорел в Комаричском район
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Жилой дом уничтожил огонь в Комаричском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре а Комаричском районе. В посёлке Радогощ на улице Набережная загорелся частный жилой дом

На вызов прибыли три пожарных расчета. Спасатели оперативно потушили огонь. 

Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания установят эксперты.

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