Жилой дом сгорел в Комаричском район
Жилой дом уничтожил огонь в Комаричском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.
Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре а Комаричском районе. В посёлке Радогощ на улице Набережная загорелся частный жилой дом
На вызов прибыли три пожарных расчета. Спасатели оперативно потушили огонь.
Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания установят эксперты.
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