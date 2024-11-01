Жилой дом сгорел в Комаричском район

На старт! В Смоленской области стало на один спортивный объект больше. На прошлой неделе новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери в Угранском районе. В церемонии открытия объекта принял участие губернатор Василий Анохин. «Комплекс создан по федеральному проекту «Бизнес-спринт», цели и задачи которого соответствуют нацпроекту «Демография». На строительство объекта направили почти 180 млн руб. Новый ФОК возведён во

Новые идеи и старые покрышки В Смоленской области может быть запущено предприятие по переработке автошин. Возможность строительства завода совместно проработает правительство Смоленской области и ПАО «Татнефть». Договорённость была достигнута в ходе прошедшей рабочей встречи губернатора Василия Анохина и заместителя генерального директора нефтяной компании Азата Хабибрахманова. Как подчеркнул Василий Анохин, проекты в сфере экологии – это основной вектор укрепления сотрудничества региона

Для диагностики и лечения В смоленские больницы и поликлиники продолжает поступать новая медицинская аппаратура. По словам губернатора Василия Анохина, в 2024 году было поставлено свыше 100 единиц современного оборудования, а также 4 автомобиля. А также построено 6 фельдшерско-­акушерских пунктов. Глава региона уточнил, что обновление материальной базы медицинских учреждений происходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – всего в этом году на модернизацию системы здравоохранения было направлено около 171 млн руб. «Большое внимание