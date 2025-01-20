Жилой дом сгорел в Комаричском районе

Ранним утром 18 января в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Комаричском районе. В посёлке Угревище на улице Полевая загорелся двухквартирный жилой дом.

Осторожно, двери открываются! В прошлом году президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и руководству субъектов страны разработать программу замены и модернизации лифтов в многоквартирных домах. В соответствии с поручением главы государства в Смоленской области была проведена масштабная работа. В регионе за 2024 год обновили 203 лифта в 75 многоквартирных домах, где проживают почти 20 тысяч жителей. «Это на

Из чистого льна Региональные власти продолжают взятый ранее курс на возрождение и развитие льноводства. «К этому нас просто обязывает история и слава смоленского льна, который на протяжении многих десятилетий был яркой визитной карточкой нашей области», – прокомментировал губернатор Василий Анохин. И важнейшим звеном в этой работе является организация переработки выращенной продукции. «Ещё в прошлом году правительство Смоленской области

Большой семье – большая поддержка Рождение ребёнка – это всегда радость и счастье, а в многодетной семье – это счастье, умноженное во много раз. Всего в нашем регионе на сегодняшний день проживает более 8,6 тысячи многодетных семей, которым гарантированы различные виды поддержки. Так, при рождении третьего ребёнка и последующих детей в дополнение к федеральному выплачивается областной материнский капитал. По словам

Опять каникулы В Смоленской области решили продлить налоговые каникулы для граждан, которые впервые начали вести своё дело как ИП. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Василий Анохин. «Мерой поддержки смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую или патентную системы налогообложения», – уточнил глава региона. Это означает, что с 1 января 2025 года индивидуальные предприниматели, которые открывают свой бизнес