Жилой дом сгорел в Унечском районе

Жилой дом больше часа тушили пожарные в Унечском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Унечском районе. В посёлке Павловка на улице Садовая загорелся частный жилой дом. На вызове работали две пожарные автоцистерны. Специалисты боролись с огнём более часа.

На пожаре люди не пострадали. Причину возгорания выяснят эксперты.