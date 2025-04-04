Жилой дом уничтожил огонь в Злынке

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» приступил к съемкам фильма «История нашей Победы». Он продолжит социальный кинопроект «Потому что мы — семья». На этот раз герои кинооткровений расскажут о подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны, память о которых в семье передаётся сквозь поколения.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в апреле в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне Сельцо – Орджоникидзеград и станции Ржаница.

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги деятельности по оснащению точек поставки электроэнергии потребителям Брянской области интеллектуальными приборами учета («умными» счетчиками) за 2024 год. Сотрудники энергопредприятия установили более 3,6 тыс. «умных» счетчиков в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2018 года №522-ФЗ, в том числе в рамках нового технологического присоединения.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».