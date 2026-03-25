Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Житель Белых Берегов выслушал приговор за передачу банковской карты мошенникам

2026, 25 марта 16:39
Житель Белых Берегов выслушал приговор за передачу банковской карты мошенникам
Источник фото

Житель Белых Берегов выслушал приговор за передачу банковской карты мошенникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о передаче банковской карты для совершения неправомерных операций. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель посёлка Белые Берега. 

В июле 2025 года фигурант передал свою банковскую карту 19-летнему знакомому. За это он получил 20 тысяч рублей. Через эту карту были обналичены деньги, похищенные телефонными мошенниками у жителя Курска.

Суд приговорил виновного к 160 часам обязательных работ. Также у него конфисковали мобильный телефон, используемый при совершении преступления. В законную силу решение не вступило.

Уголовное дело в отношении второго участника выделено в отдельное производство.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14604) брянск (6872) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2063) уголовное дело (2023) Александр Богомаз (1922) суд (1787) авария (1647) мчс (1508) коронавирус (1272) умвд (1052)