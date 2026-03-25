Житель Белых Берегов выслушал приговор за передачу банковской карты мошенникам

2026, 25 марта 16:39

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о передаче банковской карты для совершения неправомерных операций. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель посёлка Белые Берега.

В июле 2025 года фигурант передал свою банковскую карту 19-летнему знакомому. За это он получил 20 тысяч рублей. Через эту карту были обналичены деньги, похищенные телефонными мошенниками у жителя Курска.

Суд приговорил виновного к 160 часам обязательных работ. Также у него конфисковали мобильный телефон, используемый при совершении преступления. В законную силу решение не вступило.

Уголовное дело в отношении второго участника выделено в отдельное производство.