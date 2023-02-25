Житель Брянска предстанет перед судом за жестокое убийство матери

Перед судом предстанет житель Брянска, обвиняемый в жестоком убийстве матери и насильственных действиях. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве и насильственных действиях сексуального характера. В преступлениях обвиняют 51-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, ночью 10 декабря прошлого года пьяный мужчина в квартире дома по улице Димитрова в Володарском районе поссорился со своей пожилой матерью. Фигурант избил женщину, совершил в отношении неё действия сексуального характера, а потом задушил.

Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд Брянска.