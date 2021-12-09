Житель Брянска за месяц угнал три машины

Подозреваемый катался на чужих автомобилях по городу.

В полицию областного центра обратился 59-летний местный житель. Ночью с парковки около дома пропал его автомобиль Opel. Сигнализации на машине не было. Автомобиль нашли полицейские в Советском районе с разбитым стеклом.

Угонщика быстро установили и задержали стражи порядка. Ранее 27-летний мужчина уже был судим за угоны.

Полицейские выяснили, что подозреваемый совершил ещё два аналогичных преступления за месяц.

Сломав замок и соединив провода в замке зажигания, мужчина покатался на «ВАЗ 2104». А потом бросил транспорт на дороге в Карачевском районе. Следом подозреваемый угнал «Газель», но оставил её неподалёку от дома владельца.

Полицейские возбудили и расследуют сразу три уголовных дела. Максимальное наказание за угон — 5 лет лишения свободы.