Житель Клетни присвоил себе выпавшие у пьяного знакомого деньги

В отделение полиции Клетни обратился 25-летний местный житель с сообщением о пропаже 2800 рублей.

Несколько дней назад потерпевший был в гостях у своего знакомого, где выпил много алкоголя. Гость не увидел, как у него из кармана случайно выпали деньги. Зато выпавшие купюры заметил хозяин дома и забрал их себе. Похищенные деньги он потратил на покупку спиртного и продуктов питания.

Подозреваемый – ранее судимый 37-летний местный житель – признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.