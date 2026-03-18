Житель Климово лишился мопеда за пьяное вождение

2026, 18 марта 18:09

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянении. Приговор выслушал 62-летний житель Климовского района.

Днём 8 июня прошлого года фигуранта за рулём мопеда в посёлке Климово остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. У мужчины были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ. Мопед конфискован в доход государства. Решение не вступило в законную силу.