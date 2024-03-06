Житель Клинцов отправится в колонию за кражу денег и украшений на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клинцов рассмотрел уголовное дело о крупной краже. Приговор выслушал 40-летний житель города.

Утром, 3 мая прошлого года мужчина в медицинской маске на лице и надвинутой на глаза бейсболки перелез через забор частного дома в Клинцах. Он взломал оконную раму и проник внутрь. Из чужого жилища обвиняемый похитил ювелирные изделия и деньги. Сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.