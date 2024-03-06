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Житель Клинцов отправится в колонию за кражу денег и украшений

2024, 06 марта 12:21 Происшествия
Житель Клинцов отправится в колонию за кражу денег и украшений
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Житель Клинцов отправится в колонию за кражу денег и украшений на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Клинцов рассмотрел уголовное дело о крупной краже.  Приговор выслушал 40-летний житель города. 

Утром, 3 мая прошлого года мужчина в медицинской маске на лице и надвинутой на глаза бейсболки перелез через забор частного дома в Клинцах. Он взломал оконную раму и проник внутрь. Из чужого жилища обвиняемый похитил ювелирные изделия и деньги. Сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.

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