Житель Клинцов проведёт 12 лет в тюрьме за госизмену

35-летний житель Клинцов по решению суда проведёт 12 лет в тюрьме за госизмену. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский областной суд рассмотрел уголовное дело о государственной измене. Приговор выслушал 35-летний житель города Клинцы.

В декабре 2022 года мужчина договорился с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины о сотрудничестве. Он должен был передавать сведения о личном составе, местах дислокации, маршрутах передвижения подразделений Вооруженных Сил России, а также о склонить российских военнослужащих к сдаче в плен. В октябре 2024 года фигурант передал информацию через социальную сеть. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.