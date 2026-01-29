Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Житель Комаричского района получил срок за причинение односельчанину тяжкий вред здоровью

2026, 29 января 13:30
Житель Комаричского района получил срок за причинение односельчанину тяжкий вред здоровью
Житель Комаричского района получил срок за причинение односельчанину тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в региоанльном следвиенном коммитете.

Приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью вынес брянский суд. На скамье подсудимых оказался 27-летний житель Комаричского района. 

Вечером 26 июля прошлого года в посёлке Владимировка Комаричского района пьяный фигурант поссорился со знакомым. Он ударил приятеля штыковой лопатой в область головы. Потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к двум годам и восьми месяцам в колонии общего режима, а также обязал его заплатить потерпевшему 100 тысяч рублей. В законную силу решение не вступило. 

