Житель Комаричского района получил срок за причинение односельчанину тяжкий вред здоровью

2026, 29 января 13:30

Житель Комаричского района получил срок за причинение односельчанину тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в региоанльном следвиенном коммитете.

Приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью вынес брянский суд. На скамье подсудимых оказался 27-летний житель Комаричского района.

Вечером 26 июля прошлого года в посёлке Владимировка Комаричского района пьяный фигурант поссорился со знакомым. Он ударил приятеля штыковой лопатой в область головы. Потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к двум годам и восьми месяцам в колонии общего режима, а также обязал его заплатить потерпевшему 100 тысяч рублей. В законную силу решение не вступило.