Житель Навлинского района забил знакомого до смерти

Суд приговорил подозреваемого к 7 годам тюрьмы.

Житель Навлинского района предстал перед судом за убийство приятеля. Как сообщили в прокуратуре по Брянской области, 21 февраля 2021 года обвиняемый поссорился со знакомым и жестоко его избил. Потерпевшего доставили в больницу. Но травмы оказались слишком серьёзными и мужчина умер через несколько часов.

Суд приговорил виновного к 7 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.