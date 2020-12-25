Житель Почепского района украл у пенсионера двигатель

Украленные у соседа запчасти мужчина сдавал в металлолом, а вырученные деньги пропивал.

Полиция раскрыла кражу двигателя от автомобиля ВАЗ-2112 у пожилого жителя поселка Речица Почепского района.

Потерпевший 87 лет сообщил полицейским, что двигатель пропал из незапертого сарая, где хозяин хранил его разобранным.

Полицейские задержали по подозрению в краже задержали его соседа 35 лет, ранее судимого.

По версии следствия, тот признался, что зная, что сосед не закрывает сарай, а там есть, чем поживиться, регулярно забирался на его территорию через штакетник в огороде и выносил из сарая металлические детали. Их он сдавал в металлолом, а вырученные деньги пропивал.

Теперь ему грозит до пяти лет колонии.