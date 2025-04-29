Житель Погара отправится в колонию за вымогательство денег у таксистов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве. На скамье подсудимых оказался 30-летний житель Погара.

С февраля по июль 2023 года фигурант вместе с родственником требовали у жителя города 18 тысяч рублей за перевозку пассажиров на территории Погара. Потерпевший отказался платить. За это мужчины избили таксиста. Кроме того, они вымогали деньги у другого водителя.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии и штрафу в 100 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.