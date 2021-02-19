Житель Стародуба заявил об автоугоне, чтобы не отвечать за ДТП

Чтобы избежать ответственности за аварию, автовладелец заявил об угоне своего автомобиля.

В Стародубе раскрыли дело об угоне машины.

Как сообщает региональное УМВД, в полицию обратился 25-летний житель Стародуба с заявлением об угоне «ВАЗ-2105».

Выяснилось, что, несмотря на лишение прав еще летом прошлого года, водитель продолжал садиться за руль.

В вечер угона он с друзьями весь вечер отдыхал в кафе. Выйдя на улицу, обнаружил что его «ВАЗ» зацепил стоявшую рядом машину. Чтобы избежать встречи с сотрудниками ГИБДД, он решил заявить об угоне.

За заведомо ложный донос жителю Стародуба грозит до двух лет заключения.