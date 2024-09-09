Угон мотоцикла раскрыли за пару минут стражи порядка в Брянске

Подозреваемых в угоне мотоцикла подростков за пару минут задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Наряд полиции, находящийся ночью на маршруте патрулирования в Бежицком районе Брянска, заметил троих юношей. Они толкали вдоль обочины мотоцикл.

Полицейские выяснили, что трое приятелей 15, 17 и 18 лет несколькими минутами ранее укатили чужой транспорт со стоянки. Стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.