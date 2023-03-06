Житель Жирятино избил спящего приятеля ножовкой

Суд отправил жителя Жирятино на работу за нападение на спящего знакомого с ножовкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Жирятинского района рассмотрел уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 50-летний житель села Жирятино.

10 апреля прошлого года мужчина был в гостях у знакомого. Приятели поссорились. Когда потерпевший уснул, фигурант взял ножовку и не менее пяти раз ударил знакомого по шее, голове и лицу.

Суд назначил виновному 240 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.