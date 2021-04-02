Житель Жуковского района оштрафован на 15 000 за хранение взрывных устройств

По информации прокуратуры Жуковского района, 25-летний местный житель признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

В октябре 2020 года в одном из населенных пунктов Жуковского района возле заброшенного дома мужчина при помощи металлоискателя нашел в земле пять взрывных устройств, присвоил и хранил их.

Суд приговорил виновного к 1,5 годам лишения свободы условно. Также ему придется заплатить штраф в 15 тысяч рублей.