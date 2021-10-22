Жители Климово вторые сутки живут без отопления

Чиновники отсутствие подачи тепла отрицают.

Жители Климово пожаловались на отсутствующее вторые сутки в поселке отопление.

«В Климово вторые сутки отключено отопление, температурный режим у них, видите ли. В квартирах холод собачий! Народу болеет тьма. Похоже на диверсию!», «В доме дуборез, на улице ж потеплело… Прокуратура, ау! Хотя бы ночью подтапливали, сезон заболеваний никак… или правая рука не ведает, как обычно? Ведь было же оговорено, что в том числе из-за угрозы роста заболеваемости начать отопительный сезон раньше», «Может, они специально не топят, чтоб люди болели и статистика по «короне» была выше?» «Так еще, говорят, и школы не отапливают, прям диверсия против жителей, а потом будут охать и ахать, что народу много болеет», – возмущаются жители Климово в соцсетях, в том числе на официальных страницах губернатора Александра Богомаза и регионального правительства.

Представитель департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области сообщил одной из пожаловавшихся женщин, что «отключений по данному адресу не зафиксировано».

«Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с температурным графиком, предусмотренным до температуры +8 градусов (чем ниже температура наружного воздуха, тем выше температура теплоносителя)», – отметил чиновник.

Жителям Климово предложили обращаться за справочной информацией в управляющие компании и в ГУП «Брянсккоммунэнерго».