Жители Ново-Советской улицы Брянска остались без отопления

В причинах ЧП разбираются общественники, чиновники и прокуратура.

Жильцы дома № 122 по улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска в разгар зимы остались без отопления. За помощью они обратились к общественникам.

Как сообщает региональное отделение ОНФ, в середине января отопление отключили на несколько часов из-за аварии в котельной.

Позже подачу тепла возобновили, однако потеплело не во всех квартирах. На сегодняшний день замерзают жильцы четырех квартир.

Сотрудники управляющей компании попытались решить проблему, но в итоге заявили о том, что, для того чтобы устранить засорение, придется слить всю воду, чего в морозы делать категорически нельзя.

В настоящее время жильцы неотапливаемых квартир вынуждены пользоваться электрическими обогревателями, чтобы температура поднялась хотя бы до 16 градусов. Особенно холодно тем, кто живет на первом этаже. Пожилые жильцы уходят ночевать к родственникам.

«У ответственных служб и должностных лиц свои объяснения по поводу этой ситуации. А по факту люди вынуждены мерзнуть, и неизвестно, когда это закончится. Мы надеемся, что городские власти и надзорные ведомства проведут проверку и найдут источник проблемы как можно скорее. А главное, необходимо сделать все, чтобы впредь подобные случаи нигде и никогда не повторялись», – заявил член регионального штаба ОНФ в Брянской области Валерий Егорушкин.

Представители ОНФ обратились за разъяснениями в городскую администрацию и прокуратуру.