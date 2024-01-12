Отопление дали в домах жителей Белых Берегов
Тепло вернулось в дома жителей Белых Берегов после аварии на котельной. Об этом сообщили в городской администрации.
Специалисты «Брянскоммунэнерго» устранили аварию в котельной посёлка Белые Берега. Три бригады трудились весь день. К 23 часам 11 января утечку полностью устранили. Тепло поступает в жилые дома и соцобъекты посёлка.
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