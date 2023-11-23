Отопление дали в доме на улице Фокина в Брянске

Отопление вернулось в дом №141А на улице Фокина в Брянске после аварии. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне в подвале дома №141А на улице Фокина в Брянске прорвало трубу с горячей водой. Кипяток залил помещение. А в квартирах пропало тепло.

Управляющая компания «Марис» решать проблемы подведомственного дома давно перестала. Помочь людям взялись специалисты муниципального предприятия «Жилспецсервис». Уже к вечеру прогнившую трубу они заменили. В квартиры людей вернули отопление.

«С декабря дом на обслуживание возьмёт управляющая компания «Гермес». В отношении УК «Марис» жилищной комиссией региона проведены три проверки, материалы направлены в суд. При установлении её вины, будет поставлен вопрос о лишении организации лицензии», — отметил глава Советского района Денис Семёнов.