Жители отремонтированной улицы Уральской в Брянске выместили зло на урне

Благоустройство пришлось по душе не всем, констатируют в мэрии.

В Брянской городской администрации сообщили, что «к сожалению, не всем местным жителям пришлось по душе благоустройство улицы Уральской» в Фокинском районе.

Во время инспекции отремонтированной улицы урну, ранее установленную на остановке общественного транспорта, нашли в десятке метров от нее.

Представитель подрядной организации «Дорстрой 32» вернул урну на место, отметив, что «если жители будут бережнее относиться к тому, что сделано, то оно прослужит гораздо дольше».

Напомним, на ремонт улицы Уральской протяженностью 1 километр потратили 30,5 миллиона рублей.