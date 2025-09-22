Жительница Брасовского района лишилась автомобиля за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении транспортом водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказалась 43-летняя жительница Брасовского района.

Днём 28 мая в селе Брасово женщину за рулём автомобиля Chevrolet Cruze остановили инспекторы ГИБДД. Она оказалась пьяна. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновную к 150 часам обязательных работ, а также конфисковал её иномарку в доход государства. Решение не вступило в законную силу.