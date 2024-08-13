Жительница Брянщины лишилась сбережений при попытке заработать на инвестициях

Жительница Клинцовского района лишилась 124 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клинцовского района. После беседы якобы с экспертом по инвестициям она решила вложить в быстрый заработок свои сбережения. На указанные неизвестным счета женщина перевела 124 тысячи рублей. После этого «эксперт» пропал, а никакой прибыли потерпевшая не получила.