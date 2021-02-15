Жительница Брянска лишилась 30 тысяч при устройстве на работу

Злоумышленники воспользовались информацией о ее банковской карте.

В региональном УМВД рассказали о распространенных мошенничествах. 33-летняя жительница Володарского района Брянска потеряла крупную сумму, пытаясь устроиться на удавленную работу.

В процессе «оформления» она сама предоставила данные своей банковской карты. В результате с ее счета списали 30 тысяч рублей.

Еще один случай произошел в Бежицком районе. 20-летняя девушка откликнулась на просьбу друга в соцсети о краткосрочном займе и перевела на указанный счет 2900 рублей. Как выяснилось позднее, аккаунт был взломан.

О циничном обмане полицейским рассказала 32-летняя жительница Брасовского района. Неизвестные взломали страницу профиля женщины в соцсети и от ее имени разместили обращение с просьбой оказать материальную помощь в связи со смертью близкого родственника.

По данным УМВД, только за минувшую неделю брянцы пополнили счета злоумышленников на 3,2 миллиона рублей.